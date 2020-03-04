سؤال عن كورونا يثير غضب يورغن كلوب

أثار سؤال عن فيروس كورونا، غضب المدرب الألماني يورغن كلوب، في مؤتمر صحفي عقب خسارة فريقه أمام تشلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانفجر المدرب الألماني غاضبا، بعد أن سأله أحد الصحفيين عن فيروس كورونا المتفشي منذ أشهر حول العالم.

وقال كلوب: “ما لا أحبه بالحياة هو أن يعتبر الناس أن رأي مدرب كرة قدم مهم جدا، حول أمور جدية جدا”، في إشارة إلى أن قضية فيروس كورونا أكبر من أن يتم مناقشتها مع مدرب كرة قدم.

واستطرد كلوب: “عليك بالحديث مع المختصين بالشأن، وليس مع شخص مثلي، أنا لا أفهم في هذه القضايا، مثل السياسة وفيروس كورونا”.

“لماذا تسألني أنا؟ أنا شخص يرتدي قبعة بيسبول ولدي لحية سيئة. أنا قلق حول الموضوع بقدرك أنت، ولكن رأيي فعلا لا يهم، أنا أعيش على هذا الكوكب وأتمنى أن يكون كل شيء أمنا هنا”.

وجاء سؤال الصحفي حول كورونا بعد هزيمة ليفربول وخروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي، على يد تشلسي، مساء الثلاثاء.

سكاي نيوز

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