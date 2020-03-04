“الفتى الذهبي” يُشعل الصراع بين ريال مدريد ويوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن فريقا ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي أبديا رغبتهما في ضم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي في تقرير له اليوم الأربعاء، إن الصيف المقبل سيشهد تنافسا قويا بين ريال مدريد ويوفنتوس على ضم “الفتى الذهبي”هالاند.

وأضاف الموقع أن “ريال مدريد ويوفنتوس، إضافة إلى بعض الأندية الإنجليزية، سيتواصلون مع بوروسيا دورتموند في الصيف القادم، لمعرفة المبلغ المطلوب لبيع هالاند.

وأشار “كالتشيو ميركاتو” إلى أن ريال مدريد ويوفنتوس مستعدان لدفع أي مقابل مالي للحصول على خدمات النجم النرويجي الصاعد.

وكان هالاند (19 عاما) قد انضم إلى دورتموند في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادما من سالزبورج النمساوي، لكنه قدم مستويات مبهرة مع أسود الفيستيفال، وسجل 12 هدفا في 9 مباريات، ليلفت أنظار كبار أوروبا.

ومن المرجح أن يستغل الفريق الألماني رغبة تلك الأندية بالتعاقد مع النجم النرويجي الشاب، ويفتح مزادا على اللاعب لتحقيق أكبر استفادة مالية.

عربي 21

شارك الموضوع :



