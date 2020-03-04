شركة بريطانية ترغب في إقامة محطات مياه بولاية الخرطوم

أعلن المدير الإقليمي لشركة (Biwater) البريطانية بإفريقيا السيد جايل جاكسون رغبة الشركة في إقامة مشاريع لمياه الشرب بولاية الخرطوم بعد النجاح الكبير لمحطة مياه المنارة في توفير المياه الصالحة لسكان محليتي كرري وأمبدة.

وقال لدى لقائه الأربعاء والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بحضور الأمين العام لحكومة الولاية ومديري وزارت المالية والاستثمار والبنى التحتية والمواصلات قال إن الشركة تسعى لإقامة شراكة مع الولاية في ظل الانفتاح الكبير الذي يشهده السودان على دول العالم بعد المتغيرات السياسية التي حدثت مؤخرا .

وتناول اللقاء زيادة عدد المشاريع الخدمية عطفا على احتياجات الولاية لعدد من المحطات النيلية ذات السعات الكبيرة لحل مشكلة شح المياه وإحلال الآبار خاصة وأن الولاية تشهد زيادة كبيرة في السكان وقيام مدن صناعية وتجارية جديدة.

إلى ذلك، أمن اللقاء على إعداد مذكرة تفاهم بين الشركة والولاية لوضع دراسات فنية للمشاريع المقترحة والاستفادة من فرص التمويل الممنوح من وكالة الضمان البريطانية والتي تهدف لإقامة مشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي.

الخرطوم 4-3-2020م (سونا)

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