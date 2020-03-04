مبادرة تنمية الاستثمارات المحلية في السودان تختتم اعمالها وتصدر توصياتها

اختتمت مبادرة تنمية الاستثمارات المحلية عبر ريادة الاعمال والابتكار (جيناك يا بلد) التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالسودان ومكتب ترويج التكنولوجيا والاستثمار التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالبحرين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بفندق القراند هوليدي فيلا بالخرطوم اعمالها الأربعاء واصدرت توصياتها .

وتلي البيان الختامي والتوصيات الامين العام لهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص دكتور هبه محمد على والتى طالبت بانشاء ادارة متخصصة تهتم بحماية ومساندة واحتضان رواد الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

ودعت التوصيات الي وضع سياسات واستراتيجيات كاملة ومتكاملة داعمة لرواد الاعمال ، وصياغة قانون لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرواد الاعمال والمبدعين بجانب تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال علي ان يكون تمويل مجزي وميسر .

كما اكدت التوصيات علي انشاء وحدة لريادة الاعمال بالوزارات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وتنمية القصاع الخاص ، ووضع برامج متخصصة لدعم وتطوير مفهوم ريادة الاعمال والدخول في مجموعات مهنية ذات تخصص واحد، ودعت التوصيات الي مراجعة المشروعات الاستثمارية في الفترة السابقة وحجمها للاستفادة منها في عمل خطة عملية قابلة للتنفيذ لمشروعات موجهة ذات حيويه اقتصادية تطرح لرواد الاعمال بعد عقب تصنيفهم وتقسيمهم الي مجموعات.

الخرطوم 4-3-2020(سونا)

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