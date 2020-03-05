مطار الخرطوم: (74) بلاغ سرقة أمتعة خارج السودان في (3) أشهر

كشف مصادر عن تدوين (74) بلاغ سرقة أمتعة بمطار الخرطوم في الفترة من 1 يناير 2019م وحتى أمس 4 مارس 2020م.

وقال مَصدرٌ بمطار الخرطوم ، إنّ التحريات التي أجرتها السُّلطات حول تلك السرقات من خلال تتبع كاميرا المُراقبة لحظة وصول الأمتعة بالطائرة ونقلها للسير الكهربائي ثم استلامها من الركاب، أثبتت أنّ السرقات تمت في محطات المُغادرة لا مطار الخرطوم بحسب صحيفة الصبحة .

وأضاف بأنّه لم يثبت مُطلقاً أنّ السرقات التي تَمّ رصدها خلال تلك الفترة تمّت بمطار الخرطوم، وأشار إلى وجود أجهزة مُتطوِّرة لمُراقبة أمتعة الركاب.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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