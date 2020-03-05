بالفيديو: بيان رئيس الوزراء للشعب السوداني

انعقد بالقصر الجمهوري مساء الخميس الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بجانب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لمناقشة الازمة الاقتصادية . فيما يلي تورد سونا نص بيان رئيس الوزراء للشعب السوداني.

التأم اليوم الخميس 5 مارس اجتماع طارئ ضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير استجابة للازمة الاقتصادية الخانقة التى اثقلت كاهل شعبنا الثائر الصابر الذى يستحفق حياة افضل تماثل حجم تضحياته.

استمع المجلس الى تنوير من مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي الراهن وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية , ومن ثمن انخرط فى نقاش تفصيلي حول مسببات الازمة وجذورها .

واستعرض المجتمعون حلولا عاجلة ومتوسطة وطويلة الاجل.

وفى ختام الاجتماع تم اصدار قرار بتشكيل الية عليا لادارة الازمة الاقتصادية تتولي تنفيذ حزمة اجراءات عاجلة توفر السلع الاستراتيجية ( الوقود والقمح والدواء ) ومراجعة سياسات الوارد والصادر وتوفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي على ان يتولى المؤتمر الاقتصادي مهمة وضع الحلول المتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالاقتصاد السوداني

كما تم وفقاً لطلب من وزير المالية تشكيل لجنة تقصي حفائق حول قضية شركة الفاخر تتولي التحقيق وتمليك المعلومات للراي العام .

اولي الاجتماع اهتماماً خاصا للتحضير لحملة شعبية للسودانيين والسودانيات داخل وخارج البلاد تشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة السودانية والبناء الوطني سيجري اطلاقها فى الايام القادمة.

كما اكد الاجتماع ان العوائق التى يضعها عناصر النظام البائد لن تفت من عضدنا وسيتمكن الشعب السوداني وسلطتة الانتقالية من اكمال كافة مهام الثورة وتحقيق اهدافها فى السلام والحرية والعدالة.

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الخرطوم فى 5-3-2020 (سونا)

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