المركزي ينفي إيقاف صرف فئات(١٠٠، ٢٠٠، ٥٠٠)

نفى البنك المركزي صحة ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي فيما يلي توجيه البنك المركزي للمصارف بإيقاف صرف العملة من فئات (١٠٠، ٢٠٠، ٥٠٠) بالمصارف وتوريدها لخزينة البنك المركزي في موعد أقصاه ٨ مارس ٢٠٢٠م.

واكد البنك المركزي أنه لم يصدر أي منشور أو قرار أو توجيه بهذا المعنى، علماً بأن أية قرارات أو توجيهات تتعلق بالمصارف والجمهور تكون متاحة عبر القنوات الرسمية.

وقال ان ما يتم تداوله من مستند يعتبر تزويرا واضحا لا ينطلي على فطنة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وطالب البنك المركزي جميع المتعاملين مع المصارف عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المضرة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير المبنية على أي أسس واقعية و قال البيان ان البنك المركزي سيتابع مصدر هذه الشائعة مع جهات الاختصاص وانه سيتم التعامل معها وفقاً القانون .

سونا

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