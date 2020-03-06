الساعوري يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بالشمالية

أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قرارا قضى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بالولاية الشمالية برئاسته والمدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية رئيسا مناوبا وعضوية آخرين ومدير الإدارة العامة للاستثمار عضوا ومقررا.

وحدد القرار اختصاصات المجلس والمتمثلة في إجازة السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار ومتابعة التنفيذ وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وازالة المعوقات وتسهيل أداء الأعمال وتحديد مجالات وأولويات الاستثمار ووضع الموجهات العامة وفقا للسياسات العامة والخارطة الاستثمارية ومراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر وأيضا من اختصاصات المجلس اعتماد المناطق الأقل نموا وفقا لما تحدده اللوائح ومنحها الميزات التفضيلية والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بالاستثمار على المستوى الولائي ،والاشراف على حسن سير الاداء والنظر في التقارير المرفوعة وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها وكذلك وضع اللوائح التي تنظم أعمال المجلس وأي اختصاصات أو سلطات أخرى ممنوحة له بموجب أحكام القانون أو تكون ضرورية لتحقيق أهدافه ويجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته للرئيس وعلى المجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا.

سونا

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