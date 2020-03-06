تطبيق حزمة جديدة من الاجراءات لتوزيع الوقود بالنيل الأبيض

شرعت إدارة النقل العام والبترول بولاية النيل الأبيض في تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات لضبط وتوزيع الوقود لكل القطاعات المستهدفة بالولاية.

وقال الأستاذ محمد المأمون أحمد إسحق مدير إدارة النقل العام والبترول بالنيل الأبيض في تصريح لــ (سونا) إن الإدارة قامت بعمل استيكر لكل محلية بلون مختلف عن الآخر، كما ستعمل على توفير دفتر او كتيب لصرف الوقود لكل عربة؛ بحيث يحتوي على علامات تأمينية تجعل منه غير قابل للتزوير او التقليد او التصوير الشيء الذي يمنع الازدواج أي الحصول على أكثر من كرت.

وأكد مأمون أن هذه الإجراءات الجديدة ستعمل على التقليل من تكدس العربات في المحطات؛ الى جانب ترشيد استخدام الوقود وتوزيعه بعدالة تامة للمستهدفين .

وفي ما يتعلق بالقطاعات المهنية أوضح مدير إدارة النقل العام والبترول أنه تم إعداد كشوفات لكل قطاع، كما تم تحديد حصة أسبوعية للتفرغ لأداء أعمالهم.

وأشار سيادته أن حصة الوقود التي تصل الولاية لا تمثل أكثر من ٤٣% من حاجة الولاية الفعلية، وأبان أن السياسة الجديدة لوزارة النفط في منح حصة الولايات عبر شركات خلق إشكالات في التوزيع؛ وذلك لسوء التنسيق بين هذه الشركات وإدارة البترول بالولاية.

وجدد مأمون عزمهم في معالجة هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة النفط ، وأضاف أن هنالك بعض المحطات تقدمت بطلبات للوقود التجاري وأبدت الإدارة الموافقة على ذلك لتقليل الضغط على الوقود الخدمي، متوقعا الانفراج في أزمة الوقود بالولاية خلال الأسبوعين القادمين.

سونا

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