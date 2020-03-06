جامعة القرآن والمركز الثقافى التركى يبحثان تطوير اللغةالتركية

بحث فضيلة بروفيسور صلاح ابراهيم عيسى نائب مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية خلال لقائه بمكتبه السيد بنيامين دمير مدير المركز الثقافي التركي بالخرطوم والسيد علي رضا مدير المكتبات بالمركز – انقرة – والوفد المرافق له بحثوا تعزيز ودفع علاقات التعاون العلمي بين الطرفان في المجالات المختلفة بصفة عامة وتطوير قسم اللغة التركية بصفة خاصة وذلك بحضور دكتور مبارك التجاني وكيل الجامعة والدكتور اسماعيل عبدالله علي عميد مدرسة الألسن بمكتبه أمس التقى با .

واشاد بروفيسور صلاح ابراهيم بمستوى العلاقات العلمية المتميزة بين جمهورية السودان وتركيا وبصفة خاصة العلاقات العلمية مع الجامعة بإعتبارها اول جامعة سودانية تفتتح قسما لتعليم اللغة التركية بالسودان

السيد بنيامين دمير مدير المركز والوفد المرافق له اكدوا استعداهم التام لتوفير الاحتياجات اللازمة من قاعات جديد ووسائل تعليمية حديثة حتى يؤدي قسم اللغة التركية رسالته التعليمية على اكمل وجه

وقد اكد دكتور مبارك ابراهيم التجاني وكيل الجامعة استعداده التام للتعاون في ماهو متاح مع المركز مشيدا بالإسهامات التي يقدمها المركز في تطوير قسم اللغة التركية .

وفي ذات السياق اكد دكتور اسماعيل عبدالله علي عميد مدرسة الألسن على ضرورة المحافظة على ريادة قسم اللغة التركية ، مبينا ان خريجي القسم يشكلون حضور مميزا في المؤسسات والمنظمات وحتى المناشط التي يقدمها المركز داخل السودان .

وفي ختام اللقاء قام الوفد بزيارة الى مسجد النيلين واخرى لقسم التركية بمركز الطالبات والمدينة الجامعية للطلاب

سونا

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