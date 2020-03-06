بنك التنمية الإفريقي يقف على القمح بالجزيرة

شاركت جنفر بلانك نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي والمهندس عبد القادر محمد أحمد تركاوي وكل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية صباح اليوم بأقسام الماطوري بمشروع الجزيرة في ورشة العمل المتحركة للوقوف على أنشطة مشروع تقانات من أجل النهضة الزراعية في أفريقيا (TAAT) الممول من بنك التنمية الأفريقي لتطوير زراعة القمح في السودان وعدد من الدول الإفريقية وأعلن بروفيسور كمال صديق نائب المدير العام لهيئة البحوث الزراعية في تصريح لـ(سونا) أن مشروع تقانات من أجل النهضة الزراعية في أفريقيا حقق أهدافه في نشر التقانات الحديثة الحديثة في زراعة القمح للنهوض بالإنتاج وزيادة الإنتاجية ونوعية القمح وإحداث قيمة إضافية للقمح وزيادة دخل المزارع .. من جانبه أشار د. عزت محمد سيد أحمد المنسق الوطني لمشروعات تقانات من أجل النهضة الزراعية في إفريقيا في تصريح لـ(سونا) إلى أن المشروع في السودان يستهدف ولايات الجزيرة والشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض ومدينة حلفا الجديدة بإتباع منهجية منصات الابتكار وقال إن المشروع يرمي لزيادة دخل المزارع وتوفير فرص عمل للشباب لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح عبر نشر التقانات الحديثة .. هذا وقد عبر عدد من المزارعين عن إشادتهم بالنجاحات التي حققها مشروع TAAT في زيادة إنتاج القمح عبر توفير مدخلات الإنتاج والرعاية المستمرة من المختصين بهيئة البحوث الزراعية وأعلنوا أن القمح يبشر بإنتاجية عالية تصل إلى 20 جوال في الفدان

سونا

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