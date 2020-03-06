الافريقي للتنمية يمنح دال قرض طويل الامد

وقعت مجموعة دال الغذائية مع البنك الإفريقي للتنمية على اتفاقية قرض بمبلغ ٧٥ مليون دولار مساء امس ، بالخرطوم . ووقع عن الشركة السيد أسامة داود عبد اللطيف، رئيس مجموعة شركات “دال” وعن البنك نائب الرئيس السيدة جنيفر بلانك.

يعتبر هذا اول قرض طويل الامد ، يخصص للزراعة والتصنيع الحيواني ويساهم فى دعم التوسع في عمليات الزراعة والأغذية المتكاملة للشركة عموديا .

يذكر ان البنك الإفريقي للتنمية وافق على أول استثمار له في القطاع الخاص السوداني بقرض متعدد العملات يعادل 75 مليون دولار أمريكي لمجموعة دال التى تعد واحدة من أكبر مجموعات أعمال الأغذية والزراعة بالسودان فى منتصف ديسمبر من العام 2018 . وبدات مرحلة الخطوات التنفيذية له فى العام 2020 من خلال التوقيع

وسيساهم هذا الاستثمار، وفق النشرة الصحفية للبنك، في دعم التوسع في عمليات الزراعة والأغذية المتكاملة للشركة عموديا لتحويل صناعة الأغذية والزراعة.

و سيستفيد البنك من الإمكانات الزراعية العالية هنا، فضلاً عن خبرة ومرونة مؤسسة خاصة ذات سجل حافل ومعرفة عميقة ببيئة الأعمال الفريدة في البلاد للتمويل الزراعي والتنمية الريفية.

ومن خلال تعزيز نموذج سلسلة القيمة المتكاملة، واعتماد أحدث التقنيات، وتوسيع القدرة على تصنيع وتعبئة الأغذية، ستعزز مجموعة دال قدرتها على مصدر وإنتاج المواد الخام محلياً وزيادة نطاق منتجاتها. وهذا يتماشى مع رؤيتها لتوفير الغذاء الأساسي بأسعار معقولة للسودان وبقية إفريقيا.

وتتماشى هذه الموافقة على القرض مع الأهداف الإنمائية ذات الأولوية لمجموعة البنك ا وتتسق مع خطة عمل البنك للتحول الزراعي الإفريقي

وتقدم هذه الصفقة فرصة للبنك للاستفادة من استثمارات القطاع الخاص التي لها نتائج إنمائية كبيرة، بالإضافة إلى دعم الدول الانتقالية التي لا تتمتع بالخدمات الكافية. كما سيسهم في النمو الاقتصادي العريض القاعدة، وبناء المرونة ومعالجة الأمن الغذائي، فضلاً عن تعزيز التنوع الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق مبادرة القطاع الخاص القائمة والناجحة.

و البنك الأفريقي للتنمية هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية. تأسس مصرف التنمية الأفريقي في عام 1964 ويتألف من ثلاثة كيانات: البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري. هدف البنك الأفريقي للتنمية هو محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة الافريقية من خلال تشجيع استثمار راس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة

سونا

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