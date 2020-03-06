اراء حول المؤتمر الاقتصادي

-عبر عدد من الإقتصاديين بولاية الجزيرة إستطلعتهم وكالة السودان للانباء عن أملهم أن يخرج المؤتمر الإقتصادي المزمع عقده فى الثلث الأخير من الشهر الجاري بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على نهضة البلاد وزيادة الإنتاج والعمل على خفض التضخم وتشجيع الأستثمار بالبلاد .

وتوقعت دكتورة حنان محمد الحسن عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال بجامعة السودان المفتوحة أن يناقش المؤتمر ثلاثة مواضيع ، هي بمثابة اولويات لنهضة إقتصاد البلاد تشمل الانتاج والإستثمار والتضخم .

وقالت أن زيادة الإنتاج يشكل أولوية قصوى في ظل شح الإيرادات .ونادت د.حنان بتوفير بيئة ملائمة لجذب مزيد من المستثمرين للبلاد وصياغة قوانين تساعد على إستمرار الإستثمار وحل معضلة الاراضي ، واضافت ا ن ملاك الأراضي الذين يظهرون بين كل فينة والأخرى بدعوى إمتلاكهم للأرض وشددت على ضرورة تشجيع قيام الجمعيات التعاونية وبيع السلع من المستثمر للمستهلك مباشرة بغية مكافحة ظاهرة السماسرة معتبرة أن تلك الظاهرة هي احد أسباب زيادة التضخم التي تعاني منها خارطة الإقتصاد السوداني ..

من جانبه رأي عمر محمد (رجل أعمال) أن يتناول المؤتمر سلبيات وإيجابيات الدعم والهدف من رفع الدعم وتأثير رفع الدعم في حالة أقراره على المديين البعيد والقصير منوها إلي أن الدولة تمتلك قطاعات ضخمة يمكن أن تسهم في دعم خزينة الدولة بشرط أن تخضع للرقابة الكاملة .

وعضد فوزي العوض (مراجع) ما ذهب إليه عمر محمد في أن يناقش المؤتمر مسألة الدعم ورأي أن هذه المسألة هي من صميم أعمال المؤتمر الإقتصادي الذي سوف يعقد في الثلث الاخير من هذا الشهر .

سونا

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