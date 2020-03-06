انعقاد ورشة تحت شعار بالانتاج نبني بلدنا”

تنظم الهيئة الشبابية القومية للسلام والتنمية بالتضامن مع منظمة درع الوطن ورشة دور التمويل الاصغر فى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يوم الاثنين المقبل بقاعة اتحاد المصارف تحت شعار “بالانتاج نبني بلدنا ” تحت رعاية محافظ بنك السودان المركزي ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ..

ويشارك فى الورشة قيادات من المجلسين السيادي والوزراء واللجنة الاقتصادية فى الحرية والتغيير ومدراء البنوك ومؤسسات التمويل الاصغر والشركات الكبرى والادارات الاهلية والقيادات السياسية والغرفة التجارية وديوان الزكاة والضرائب وخبراء اقتصاديين .

وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم مرتكزات التنمية الإقتصادية ،

وتشير “سونا” الى انه تم مؤخراًتدشين “مبادرة جيناك يا بلد” و التي تهدف الي احداث تغيير الهيكل التنظيمي وسن القوانين واللوائح والعمل علي تكوين شراكات مع المنظمات العاملة في هذا المجال و مع الوزارات والمؤسسات المعنية

سونا

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