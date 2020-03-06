تاور يشيد بمشاريع استقرار الشباب بشمال كردفان

شهد عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور ووزير الثروة الحيوانية والسمكية ممثل رئيس مجلس الوزراء الدكتور علم الدين عبدالله أبشر ووالي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق عبدالله الطيب وعدد من المسؤولين من الولاية والمركز شهدوا تدشين تسليم (250) موتر تكتك ضمن المشاريع الإنتاجية للشباب والتي تنفذها منظمة مشاريع استقرار الشباب بالولاية ويأتي ذلك ضمن مشاركة الوفد في المؤتمر الاقتصادي الأول بالولاية.

وأشاد البروفيسر صديق تاور عضو مجلس السيادة بهذه المبادرة من منظمة مشاريع استقرار الشباب بالولاية، وقال إن هذا المشروع يسهم كثيرا في تحسين الدخل للشباب مشيدا باهتمام حكومة الولاية بقضايا الشباب صناع التغيير والثورة المجيدة، موضحا إن هذه المبادرة من المبادرات الكبيرة التي تستحق الوقوف معها وتسهم كثيرا في تحقيق سبل كسب العيش الشريف للشباب.

من جانبه، أكد مدير منظمة مشاريع استقرار الشباب بالولاية الأستاذ معتصم حامد قمر أن المشروع يشمل تسليم (250) موتر تكتك للشباب بتكلفة (187) ألف جنيه للموتر الواحد وهذه التكلفة اقل من الأسعار الأخرى بما يفوق الـ (130) ألف جنيه، مشيدا بالدور الكبير لحكومة الولاية في تسهيل مهمة المشروع، مؤكدا أن الإجراءات تمت بكل شفافية خدمة لشباب الولاية.

وقدم قمر شرحا لمشروعات المنظمة في الفترة القادمة والتي تتمثل في تقديم عدد من المشروعات خاصة في تمويل الشباب في مجال الإنتاح الزراعي وعدد من المشروعات الأخرى، داعيا الشباب إلى ضرورة الاهتمام بهذه المشروعات وتشغيلها بطريقة مثلى حتى تسهم في تحسين الدخل.

وفيما سلم عضو مجلس السيادة ووزير الثروة الحيوانية والسمكية ووالي ولاية شمال كردفان الشباب المستفيدين من المشروع نماذج من مشروع التكتك، وكرمت منظمة مشاريع استقرار الشباب عضو مجلس السيادة ووالي ولاية شمال كردفان وعدد من الجهات الأخرى التي أسهمت في إنجاح المشروع.

سونا

شارك الموضوع :



