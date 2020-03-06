الصحة بالخرطوم تشرع في وضع لائحة مالية موحدة

شرعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم في وضع لائحة مالية موحدة لتحديد الرسوم لأصحاب المحال التجارية في الإشراف الذي تقوم به الوزارة والجهات ذات الصلة رأفة بالمواطن.

وأشارت الأستاذة صفاء حسن السيد مدير ادارة القوانين والنظم الصحية بالإدارة العامة لتعزيز الصحة بالوزارة خلال مناقشتها الاجتماع الرابع للجنة إزالة التقاطعات بين القوانين الصحية والقوانين ذات الصلة بمباني الوزارة اليوم إلى أنه ستتم إضافة مادة في قانون الحكم المحلي للتخصصات للدور الرقابي على الإشراف بكافة المحال التجارية والكافتيريات داخل المؤسسات الصحية.

وكشفت صفاء أن التقاطعات بين الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس والحكم المحلي تقاطعات إدارية وليست قانونية، موضحة أن الهيئة السودانية للمواصفات تقوم بحملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية في وضع المواصفات لها وليس لها أي تقاطعات فيما يخص دور الصحة، إضافة إلى دور الثروة الحيوانية في متابعة الذبيح داخل المسلخ أما خارج المسلخ فتصبح المسؤولية للسلطات الصحية، مطالبة بضرورة أن تكون الحاكمية من داخل وزارة الصحة للجهات ذات الصلة وتوحيد الرؤى وعكسها علي المحليات.

سونا

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