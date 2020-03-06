بنك التنمية الإفريقي:السودان مؤهل للاكتفاء من القمح وتصديره

أعلن بنك التنمية الإفريقي أن السودان مؤهل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح والتصدير في المستقبل.

أعلنت ذلك جنفر بلانك نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي خلال مشاركتها في ورش العمل المتحركة للوقوف على أنشطة مشروع تقانات من أجل النهضة الزراعية في إفريقيا الممول بواسطة بنك التنمية الإفريقي لتطوير زراعة القمح في السودان في أقسام الماطوري والمكاشفي والوسط بمشروع الجزيرة.

ودعت بلانكر في تصريح لـ(سونا) الحكومة السودانية لتعزيز الاهتمام بالزراعة والصناعة لأنهما الطريق الوحيد لتطور السودان، كما دعت قطاعات المزارعين لتقبل التقانات الحديثة لرفع الإنتاج والعمل على الاستفادة من برامج التدريب .

سونا

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