اعتقال وسجن مسنة أمريكية تبلغ من العمر 100 عام بسبب غريب!

احتفلت امرأة مسنة من ولاية نورث كارولينا الشمالية في أمريكا، بعيد ميلادها المائة بطريقة غريبة، حيث أصرت على الذهاب إلى السجن لتحقق حلما طال انتظاره بالنسبة لها.

وبحسب “الديلي ميل”، فإن روث براينت تم اعتقالها – بناء على رغبتها – يوم الأربعاء الماضي، لكي تكمل جزء متبقي من أحلامها.

أرادت “براينت” أن يتم اعتقالها كأي مشتبه به آخر، فقررت أن يتم توقيفها بتهمة زائفة، ليس هذا فحسب بل قاومت السلطات أثناء اعتقالها كما لو كان الأمر حقيقيا.

قضت السيدة المسنة بعض الوقت في قسم الشرطة، ودخلت بالفعل السجن المخصص بالقسم لكنها لم تذهب للسجن العام، حيث روت لضباط الشرطة تفاصيل خطتها، فمازحها أحدهم قائلا: “هل سبق لكي وحصلت على جائزة ملكة جمال؟!”.

صحيفة المرصد

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