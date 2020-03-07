برشلونة يجهز “صفقة تبادلية مغرية” لإعادة نيمار

كشفت تقارير إعلامية عن خطة يجهزها برشلونة صيف العام الحالي من أجل الظفر بخدمات نيمار و إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نجمه البرازيلي.

فبحسب ما كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن برشلونة يجهز للقيام بصفقة تبادلية مغرية يسعى من خلالها لإقناع النادي الفرنسي.

وسيدخل في الصفقة كل من الفرنسيين ديمبيلي وغريزمانن، ليتم عرضهما من قبل برشلونة من أجل الحصول على خدمات البرازيلي.

وأضافت الصحيفة: يرى برشلونة أن غريزمان وديمبيلي كافيان لإقناع نادي العاصمة الباريسية بعملية التبادل، في الوقت الذي يرغب فيه عدد من لاعبي برشلونة بعودة نيمار وفي مقدمتهم كل من الأرجنتيني ميسي وسواريز وبيكيه.

يذكر أن برشلونة حاول، خلال السوق الصيفية الماضية، ضم نيمار لكن سان جيرمان صمم على الحصول على مبلغ لا يقل عن 220 مليون يورو، ورفض مبادلته بأي لاعب من صفوف الفريق الكتالوني.

وشارك نيمار (28 عاما)، خلال الموسم الجاري مع سان جيرمان، في 21 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 17 هدفا، وصنع 10 آخرين.

سبوتنيك

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