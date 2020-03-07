غوارديولا ينتظر عودة دي بروين قبل قمة مانشستر

ينتظر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عودة صانع اللعب كيفن دي بروين من الإصابة في وقت يستعد فيه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم لمواجهة غريمه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وغاب دي بروين عن انتصار سيتي على شيفيلد وينزداي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف الأسبوع بسبب إصابة في الكتف.

وقال غوارديولا إن الدولي البلجيكي سقط بشكل سيء على ظهره وكتفه في الدقائق الأخيرة من الانتصار في نهائي كأس الرابطة على أستون فيلا يوم الأحد الماضي.

وصرح غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “حالته تتحسن. سيعود غدا إلى التدريبات. لم يتماثل تماما للشفاء لكن حالته تتحسن”.

وتابع: “أخصائي العلاج الطبيعي أبلغني هذا الصباح أن اللاعب يشعر بتحسن لكنه لم يتماثل تماما للشفاء”.

وأصبح من المؤكد غياب ليروي ساني عن قمة مانشستر بعد أن أقر غوارديولا بأن أمام الجناح الألماني عدة أسابيع قبل أن يكون جاهزا للعب مع الفريق الأول.

وبعد تعافيه من إصابة طويلة في الركبة عاد ساني إلى اللعب مع فريق تحت 23 عاما في سيتي الأسبوع الماضي، وشارك لنحو ساعة أمام فريق أرسنال تحت 23 عاما.

وأضاف غوارديولا: “يحرز تقدما كبيرا لكنه لم يتعاف بنسبة مئة في المئة، أعتقد أن وجوده لعدة أسابيع مع فريق تحت 23 عاما سيفيده. سيشعر هو نفسه بهذا التحسن كل أسبوع وبعدها سأحاول أن أمنحه فرصة اللعب لبعض دقائق لتجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن”.

ولم يخسر يونايتد بقيادة المدرب أولي جونار سولشار في آخر تسع مباريات خاضها في كل المسابقات وسيعزز فوزه على سيتي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال غوارديولا: “يطبق يونايتد فكر سولشار تماما، يتحسن مستواهم. ربما وصلوا إلى أفضل أداء لهم حاليا خلال الموسم”.

سبوتنيك

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