تاور وابشر يتسلما توصيات المؤتمر الاقتصاي بالابيض

– تسلم عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور برفقة وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علم الدين عبدالله ابشر ممثلا لرئيس مجلس الوزراء؛ توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لاذي انعقد تحت شعار (معا لتطوير مواردنا) برعاية والي ولاية شمال كردفان اللواء الصادق الطيب والذي استمرت فعالياته ليومين.

واشتملت التوصيات علي عدد 44 توصية فى محاور السياسات التي ركزت على الاهتمام بالتعليم العالي وتخصيص ميزانية كافية للبحث العلمى ومحور التشريعات التى نادت بتفعيل كل التشريعات والقوانين للنهوض بالموارد الإقتصادية ومحور المشروعات الذي اكد على تبنى ورعاية مشروعات وإبتكارات الشباب ( من الجنسين ) وإعطائها الأولية في التمويل بالاضافة الى توصيات عامة مشددة على تطوير وتخطيط الريف ليصبح جاذباً للهجرة العكسية .

وحوت توصيات محور السياسات على 18 توصية فيما بلغت عدد توصيات محور التشريعات عدد تسعة توصيات كما بلغ عدد توصيات محور المشروعات 13 توصية اما محور التوصيات العامة فبلغت 4 توصيات .

سونا

شارك الموضوع :



