بنك امدرمان وقناة الخرطوم يتفقان علي عمليات السداد الالكتروني

وقع بنك ام درمان الوطني وقناة الخرطوم الفضائية الدولية عقد اتفاق لإنفاذ خدمات التحصيل الإلكتروني للمشتركين في باقات القنوات الفضائية الدولية ، حيث وقع عن البنك د. عاطف الشيخ علي؛ مدير إدارة التسويق، ووقع إنابة عن القناة الدولية هاشم محمود حسن محمود؛ المدير العام للقناة .

وأشار المدير العام للقناة خلال مخاطبته الاحتفال بتوقع العقد الى أن العقد الموقع يعد تواصلا وامتدادا للعلاقة المتينة والمتميزة التي ظلت تربط البنك بالقناة لتقديم خدمات أفضل للمشتركين، موضحا أن ذلك يعد خطوة متقدمة لخدمة العملاء تمكنهم وعبر نوافذ السداد الالكتروني للبنك من الحصول على جميع خدمات وباقات الاشتراك في القناة بصورة سريعة وميسرة ومريحة تحقق للعملاء حصولهم على ما يرغبون من خدمات القناة وذلك بلمسة زر على الهاتف أو جهاز الاتصال من أي مكان وفي أي زمان دون الحوجة للذهاب للقناة.

من جانبه؛ مدير إدارة التسويق بالبنك ثمن العلاقة بين البنك والقناة ، مشيرا الى الشراكة القوية والممتدة التي تربط البنك بالقناة التي تعد أحد أميز عملاء البنك، مشيرا الى تطور هذه العلاقة باستخدام أحدث ماتوصلت إليه تكنلوجيا أجهزة الدفع الالكتروني من خدمات تشمل تطبيقات البنك وخدمات الانترنت المصرفي ونقاط البيع وغيرها من الخدمات الكبيرة والمتعددة التي يمتلكها ويدبرها البنك لصالح جمهور العملاء الكرام والذين من بينهم عملاء قناة الخرطوم الدولية.

وأكد استعداد البنك لتقديم خدماته في السداد الالكتروني وفي التمويل العقاري عبر منتج (إيواء) وتمويل الطلاب من مراحل التعليم قبل المدرسي وحتى ما فوق الجامعة عبر منتج (ٱفاق) وتنفيذ مشاريع التمويل الأصغر الجماعي وغيره لكافة عملاء القناة والمتعاملين معها، ولقطاعات العاملين بها .

وشهد الاحتفال بتوقيع العقد كل من مدير إدارة النظم والتطوير بالإنابة أيمن محمد الأمين وممثلة لمدير فرع ام درمان الممول لمشاريع القناة الدولية ود. سارة يونس مدير بنت خويلد، بالإضافة الى المسؤول بإدارة التسويق بالبنك؛ أيمن العمدة .

فيما شهد من جانب القناة مدير الشؤون الإدارية والمالية بالقناة عمر مسند والمستشار القانوني الأستاذ عاطف جعفر دياب.

سونا

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