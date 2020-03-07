الجنيه السوداني يستقر مقابل الدولار ويحافظ على مكاسبه

سجل الجنيه السوداني يوم السبت 7 مارس 2020 في السوق الموازي إستقراراً مقابل العملات الأجنبية، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد بالخرطوم ،سجل الدولار 115.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 30.65 جنيه وحافظ على مكاسبه.

وسجل الجنيه السوداني يوم الخميس 5 مارس 2020 في السوق الموازي إنخفاضاً مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتوقف الهبوط المستمر للجنيه خلال العام الجاري 2020.

حيث إنخفضت أسعار الدولار يوم الخميس 5 مارس 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 115.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 30.65 جنيه، للتعاملات النقدية.

وفي تعاملات مساء يوم الأربعاء 4 مارس 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 120.00 جنيهاً كأعلى سعر له بينما أصبح الريال السعودي 32.00 جنيه، للتعاملات النقدية.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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