زيادة في الأسمنت والسيخ بالخرطوم وبحري

تشهد أسعار مواد البناء بالخرطوم وبحري ارتفاعاً بلغ في الأسمنت (18) ألف جنيه والسيخ من (65) إلى ما بين (80ـ 77) جنيها للطن وفقا للأسعار الجديدة بالخرطوم نتيجة لعوامل عدة عزاها التجارللندرة بالاسواق وارتفاع اسعار الدولار وضعف إنتاج المصانع وتوقف أكثر من مصنع عن العمل .

وقال مدير تسويق مصنع أسمنت عطبرة معتز علي حسن لـ(السوداني) أمس ، إن ارتفاع أسعار أسمنت عطبرة نتيجة للتكلفة المرتفعة ، موضحا أن سعر الطن من المصنع بلغ (9900) جنيه ، لافتا إلى أن ما يحدث من ارتفاع في السوق سببه الترحيل والمضاربات وتذبذب الامداد الكهربائي والوقود التجاري كل ذلك أثر على كمية الإنتاج.

وكشف تاجر بسوق السجانة فضل حجب اسمه لـ(السوداني) عن ارتفاع اسعار مواد البناء الاسمنت والسيخ نتيجة لزيادة تكاليف الترحيل ومدخلات الانتاج ، كاشفا عن ان ادارة مصنع عطبرة الزمت وكلائها بتسعيرة بيع محددة بسعر (15,5) الف جنيه لسعر الطن الاجمالي و(16) الف جنيه لسعرالقطاعي ومن يتجاوز السعر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفتح باب البيع المباشر ، وأوضح ان هنالك تبايناً في اسعار الترحيل نتيجة لتطبيق الوقود التجاري الترحيل وقفز سعر الترحيل للطن من ( 600) الى (1,200) و(1000) جنيه ، وتوقع تراجعاً في سلعه الاسمنت ، وتشهد اسواق مواد البناء بالسجانه حركة تجارية نشطة رغم ارتفاع الاسعار .

واشار صاحب مغلق ببحري حاتم محمد ان هنالك ندرة واضحة في الاسمنت ، نافيا معرفته بمسبباتها ، مبينا ان سعر الجوال (900) جنيه .

واشار تاجر اسمنت ببحري فضل عدم ذكر اسمه بان سلعة الاسمنت محتكرة لوكلاء معينين ويستغلون الفرصة بتطبيق اسعار (من عندهم) وهنالك انعدام تام في سلعة الاسمنت ، كاشفا عن ارتفاع سعر اسمنت عطبرة بالسوق لنحو (19) الف جنيه بدلاعن (15,5) الف جنيه ، مشيرا لتذبذب الاسعارخلال الفترة ما ادخل التجار في خسائر فادحة تقدر بنحو (5) آلاف جنيه على الطن الواحد ، وتابع اسمنت مصنع بربر شبه شغال وسيطرة الوكلاء على المصانع تسببت في ارتفاع الاسعار وهنالك طرح بسيط للاسمنت المصري وبسعر (18) الف جنيه بدلاعن (9,5) الف جنيه

وكشف تاجر سيخ بالخرطوم ابراهيم محمد عن ارتفاع كبير في اسعار السيخ بالأسواق نتيجة لارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الاخيرة.

الخرطوم : عبيــر جعــفر

صحيفة السوداني

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