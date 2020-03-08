اتحاد المخابز: الوضع حرج ولابد من إزالة صفوف الخبز

شدد رئيس لجنة تسيير اتحاد المخابز عبد الرؤوف مصطفى على استحالة استمرار وزن قطعة الخبز (45) جرام بسعر جنيه.

وقال مصطفى لـ(السوداني) إنه “لايمكن الاستمرار اطلاقا “، لأه يعني أزمة مستمرة وصفوفا، وإضاف “اللجنة قدمت مقترحات معالجة بطرف وزارة الصناعة والتجارة، في انتظار قرار النهائي حولها”، وأكد أن” الوضع حرج” ويتطلب ازالة الصفوف أولا، مؤكدا بان أحد خيارات المعالجة رفع وزن الخبز إلى (90) جرام للقطعة بسعر جنيهين، مع فتح مخابز تجارية لتغطية حاجة الاستخدامات الأخرى، مشيرا إلى أن اتحاد المخابز يترقب رد الوزارة.

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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