حازم و لوشي .. هل يعلنان ارتباطهما رسمياً

ضجة غير مسبوقة آثارها بوست للإعلامي الشاب حازم حلمي على صفحته الشخصية بفيس بوك ، ذلك البوست الذي ظهر حازم برفقة نجمة السوشيال ميديا لوشي المبارك بمدينة اسطنبول التركية وكتب تعليقاً على الصورة : ( القصة أكبر من شنطة ) وهو التعليق الذي جعل عدد كبير من المعلقين يرجحون اقتراب ميعاد خطبة حازم ولوشي بحسب صحيفة السوداني .

والجدير بالذكر أن أحد النشطاء في السوشيال ميديا سخر من حازم قبيل أسابيع ابان ظهوره مع لوشي بمدينة دبي مشيراً الى أن حازم مهمته خلال تلك الرحلة هي ( حمل حقيبة لوشي ) ، وذلك التعليق الذي يبدو أنه أغضب حازم جداً وجعله ينشئ هذا البوست الذي حقق معدل اطلاع واسع تجاوز الألفي كومنت .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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