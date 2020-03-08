تغريدة حمدوك بتويتر وفيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

في هذا اليوم الذي يحتفي فيه العالم بالمرأة، اسمحوا لي أن أوجه التحية للمرأة السودانية، تقديرا لانجازاتها، واعترافاً بالتحديات التي ما زالت تواجهها.

لقد ظلت المرأة السودانية في مقدمة الركب، وهي تقاوم تأثيرات الحرب والنزوح والعنف والاضطهاد، فلم يبدأ تاريخها النضالي بثورة ديسمبر ولن ينتهي بها، بل إن شعبنا سيظل ممتنا لدور نساء السودان وشجاعتهن في مقاومة الظلم.

أثبتت المرأة السودانية على مدى الأزمان أنها قادرة على القيادة والمشاركة السياسية الفعالة، ومن هنا أؤكد التزام حكومة الفترة الانتقالية بالمُضى قدماً في إنهاء كافة مظاهر التمييز المؤسسي والاجتماعي ضد المرأة سعياً لإيصال حقوقها المستحقة في كافة أرجاء الوطن، كما أُجدد التزام الحكومة بتعزيز مشاركة المرأة في كافة مؤسساتها بالشكل الذي يعبّر عن دورها العظيم، حيث أننا ندرك أن تحقيق المساواة هو أحد أساسيات صنع انتقال سلمي ناجح ومستدام في السودان.

د. عبدالله حمدوك

رئيس مجلس الوزراء

سونا

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