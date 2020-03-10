فيديو: ظهور قيادي بتجمع المهنيين السودانيين يرقص في حفل مثليين يشعل فيسبوك

عبر فيديو قصير متداول على صفحات فيسبوك السودانية والذي يظهر تفاعل الجمهور مع رجل يرقص على طريقة شاكيرا وقيل أنه حفل لمثليين.
وكشف الفيديو المرفق تفاعل أحد الحضور بالرقص والتصفيق وتم تصويره من الخلف وهو يشبه لحد كبير القيادي البارز بتجمع المهنيين السودانيين مولانا اسماعيل التاج.
وأجمع المعلقين على الفيديو أن الشخص المعني هو اسماعيل التاج حيث إشتهر بضفائر شعره ونفس القميص ظهر به كثيرا في السودان، بالإضافة لإستخدامه اليد اليسرى، وحقق الفيديو إنتشار غير مسبوق على فيسبوك.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
27 تعليق
بنى كوز اهل الكذب والنفاق تحاولون بكل الطرق تشويه ابطال الثورة السودانية العظيمة ولكن هيهات
مولانا اسماعيل التانج فوق مستوى الشبهات قاتلكم الله يا تجار الدين
ولا قرد منهم فوق مستوى الشبهات كلهم ساقطون
شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررااااااا ……….. عمبلوك (هي معليش اقصد حمطوك )
هههههه
يعني طلع كيلينقا
الكلام ده ح تتواجه بيهو قضائيا..لا تنسى ان مولانا اسماعيل قاضي سابق
السودان إنتقل من الكيزان “تجار الدين” الي قحط ” تجار الجنس”
مستحيل يكون ده مولانا اسماعيل التاج
ياجماعة الخير لو السودان فيهو مثليين بالعدد ده وبيملوا استاد زي ده. فلهم ان يحتفلوا كما يشائون. ولكن ليس لان شخص واحد رقص باسلوب خليع معناها كل هذا الحضور مثليين. اعقلوا واكبروا شوية.
مافي السودان يا سيد خارج السودان قبل الثورة
ياناس النيلين مادام بتنشرو اي حاجة ما تنسو قصة الكوز القيادي في بورتسودان القبضوه في شقة في الرياض في رمضان وهو في حالة تلبس
وصورهو مم وشو
لا تاخذوا الناس بالشبهات اتقوا الله في اعراض الناس .مولانا اسماعيل اشجع من التخفي ولو اردتم عليه ماخذ فستجدون غير الافتراء فقد سبق وطالب بمساوة شهادة المراة مع الرجل .لستم في حاجة لذلك
بني كوز هذا ما اشتهر به مؤسس تنظيمكم الهالك الترابي، رمتني بداءها وانسلت، قبحكم الله اينما حللتم.
دا ما في السودان
هههههههه ابوحمد نفر
هم اصلا بيدعوا لحقوق المثليين وتحرير الكنداكات يعني الموضوع راكبوا راكبوا.
الله يرحم القيم والأخلاق والاداب
مولانا اسماعيل التاج اكبر من زلك لا تاخزو الناس بالشبهات هزه من اخلاقيات الكيزان اجاركم الله و بعدين هل يوجد فى السودان مثليين بالعدد دا و كمان داخل استاد
اتقوا الله يا مؤمنين
اتق الله يا معتصم السر لا تاخذ الناس بالشبهات … وياناس النيلين اتقوا الله فيما تنشرون … العنوان يؤكد ان القيادي بتجمع المهنيين يرقص فى حفل مثليين ولكن لما تقرأ الموضوع يقول لك (وهو يشبه الي حد كبير القيادي … لماذا تأخذوا الناس بالشبهات … استعدوا لمقاضاة صاحب الشأن لكم (بإشانة السمعة ) واقول مرة اخري اتقوا اتقوا اتقوا فيما تكتبون وفيما تنقلون … الله سبحانه أمر بالستر ياناس
قال الله تعالى (إذا جأكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) صدق الله العظيم
خافوا الله يا ناس النيلين ما تساعدوا الجداد الاكتروني في نشر الكذب والإفترا والاباطيل ولا انتو زاتكم جداد ونحن ما عارفين خليكم مع الحسناء لوشي احسن ليكم 🤨🤨
شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررااااااا ……….. عمبلوك
يا أبا الزهراء
لا أحب الخوض في هذه المسائل
ولكن تعليقك استوقفني
ما فعله من تقول عنه ” الكوز القيادي ” شنيعٌ جدا ….”زنا” والعياذ بالله في ” رمضان” ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن “الحديث”
وفي دولة تطبق الشرع فعلا ،لأقيم عليه الحد حسب وضعه الاجتماعي ” متزوج أم غير ”
أما جريمة الشذوذ يهرب منها حتى إبليس الذي يوقع الإنسان في كل خطيئة
وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله ، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه ، كما سيأتي .
ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه .
ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضاً .
ثم اختلف الفقهاء بعد الصحابة ، فمنهم من قال يقتل على أي حال كان ، محصنا أو غير محصن .
ومنهم من قال : بل يعاقب عقوبة الزاني ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان غير محصن .
ومنهم من قال : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة ، وذكر حجج الفقهاء وناقشها ، وانتصر للقول الأول ، وذلك في كتابه “الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي” والذي وضعه لعلاج هذه الفاحشة المنكرة . ونحن ننقل طرفا من كلامه رحمه الله : قال :
” ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات .
وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا ، أو الزنا أغلظ عقوبة منه ، أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :
فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن .
إلى أن قال : ” قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة : ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم
من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى .
قالوا : ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين ، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم ، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك ، وقلب ديارهم عليهم ،
والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء ، وطمس أعينهم ، وعذّبهم وجعل عذابهم مستمرا فنكّل بهم نكالا لم ينكّله بأمة سواهم ، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من
جوانبها إذا عُملت عليها ، وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها ، فيصيبهم معهم ، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها .
منتهى السخف و العبط و الجهل، حفل جماهيري خارج السودان يضم الالاف من الناس بمختلف انواعهم و أشكالهم، و طبعا الراستا ذو الشعر الطويل الوحيد فى العالم هو القيادي بتجمع المهنيين ههههههه.
والله انا من شفتو شكيت انو الزول دا مثلي
غايتو الشكل ياهو بي ذاااتو.. حاضر حفلة للجماعة برة السودان و يسكسك.. اللبس و القميص البرة كم كامل و الطول و اللون و المشاط.. ما ممكن.. بس الا نقول يخلق من الشبه اربعمية.
مولانا إسماعيل في جوبا
يا ساخرون
انت برضو تعليقك برضو استوقفني لكون ما ذكرت يطبق على من على من تثبت عليه
لعلك نسيت انه لا يجوز التعامل مع الأمور ده بالاشاعه…
انتو يل كيزان ماةلجم كلجات اعدهم ليكم ومافي داعي ؟ ااسكتو كل الاخوان المسلمين مثليين وبلاش استهبال معاكم والكلام ليكم يا المنططين عينيكم ما بجيب اسماكم الصفحه ما بتشيل.
أيه حكايتكم يا كيزان، خلاص بقى ما عندكم غير الكلام الزبالة والوسخ اليشبهكم أنتو وبس ، بالمناسبة الناس كلها عارفة منو هم المثليين في السودان