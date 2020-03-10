فيديو: ظهور قيادي بتجمع المهنيين السودانيين يرقص في حفل مثليين يشعل فيسبوك

عبر فيديو قصير متداول على صفحات فيسبوك السودانية والذي يظهر تفاعل الجمهور مع رجل يرقص على طريقة شاكيرا وقيل أنه حفل لمثليين.

وكشف الفيديو المرفق تفاعل أحد الحضور بالرقص والتصفيق وتم تصويره من الخلف وهو يشبه لحد كبير القيادي البارز بتجمع المهنيين السودانيين مولانا اسماعيل التاج.

وأجمع المعلقين على الفيديو أن الشخص المعني هو اسماعيل التاج حيث إشتهر بضفائر شعره ونفس القميص ظهر به كثيرا في السودان، بالإضافة لإستخدامه اليد اليسرى، وحقق الفيديو إنتشار غير مسبوق على فيسبوك.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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