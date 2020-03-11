شاهد.. الحسناء لوشي والخطيب يثيران ضجة واسعة بلقطة مثيرة للغاية.. هل هي صداقة؟ أم بداية ارتباط عاطفي؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية خلال اليومين الماضيين بصورة تجمع بين حسناء الإعلام السوداني ونجم السوشيال ميديا محمد الخطيب.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهر الخطيب ممسكاً بالحسناء وواضعاً يده حول عنقها بطريقة وصفها ناشرو الصورة على السوشيال ميديا بالمثيرة للغاية.

ووسط التعليقات الغاضبة من قبل الرواد الذين انتقدوا المذيعة ونجم السوشيال بعنف وظهرت تساؤلات عديدة أبرزها (لم نعرف ولم نفهم الموضوع هل هي صداقة أم بداية ارتباط عاطفي؟).

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان كانوا قد تحدثوا في خبر سابق عن ارتباط لوشي بالاعلامي حازم حلمي المتواجد معها هذه الأيام بمدينة اسطنبول التركية بغرض تصوير بعض البرامج وتوقعوا أن يتم الإعلان عن الخبر بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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