مانشستر سيتي يعلن تأجيل مباراته اليوم ضد أرسنال في الدوري بسبب كورونا

تأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بالفيروس.

وقال سيتي في بيان “تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه أرسنال”.

“قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19”.

وأمس الثلاثاء أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنجهام فورست الإنجليزي، المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا.

وحل الفريق اليوناني ضيفا على أرسنال يوم الخميس الماضي، في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي.

وقال أرسنال أيضا في بيان، “إن لاعبيه، وأيضا أربعة من موظفي أرسنال الذين كانوا يجلسون بالقرب من ماريناكيس خلال المباراة، سيبقون في منازلهم حتى تنتهي فترة الـ 14 يوما”.

كانت وزيرة الصحة البريطانية، نادين دوريس، قالت في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأكدت صحيفة “تايمز أوف لندن”، أن دوريس التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

كانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت عن وفاة 6 أشخاص في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، وتسجيل 382 حالة إصابة.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 631 حالة وفاة، وأكثر من 8,514 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.

في حين تزايدت أعداد الوفيات في إثر الفيروس في كل من فرنسا حيث سجلت اليوم 30 حالة وفاة، و35 حالة وفاة في إسبانيا.

سبوتنيك

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