ختام دورة جمع وتحليل بيانات الأمن الغذائي بالدمازين

خاطب المهندس الطيب بريمة مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية النيل الأزرق ختام الدورة التدريبية حول جمع وتحليل بيانات الأمن الغذائي والتغذية وكتابة التقارير؛ ضمن برنامج دعم استقرار شرق السودان من خلال اتخاذ قرارات أفضل ومستنيرة في مجال الأمن الغذائي؛ اليوم؛ بقاعة التخطيط الاستراتيجي والتي تنظمها الأمانة الفنية للأمن الغذائي.

وأكد بريمة – لدى مخاطبته المتدربين – أهمية الأمن الغذائي لمجابهة تحديات نقص الغذاء، داعيا اياهم استصحاب مسألة الغذاء الآمن مع برامج الأمن الغذائي، وأعلن اتجاه الولاية للدخول في برنامج المكافحة الحيوية والمحافظة على ثمار النباتات من التلوث وتقليل أثر استخدام المبيدات.

د. أمير يوسف ممثل الميسرين هنأ المتدربين على نجاح الدورة التدريبية مشيرا الى أهمية الأمن الغذائي للسودان والنيل الأزرق خاصة وأنها خرجت من النزاعات والحروب الى رحاب الاستقرار والتنمية، مبينا أنهم كميسرين عملوا على تمليك المتدربين بعض المهارات التي تعينهم في أداء الواجبات وتمكنهم من كتابة التقارير المهنية عن الأمن الغذائي والتغذية؛ بجانب رفع التقارير ذات المصداقية العالية وعلى ضوئها تعمل الجهات المختصة على سد الفجوة.

وأعرب أمير عن شكرهم وتقديرهم للمتدربين لتعاونهم الصادق مع الميسرين وإكمال البرنامج التدريبي على الوجه المطلوب والإشادة بالترتيب والإعداد الجيد من قبل الأمانة الفنية للأمن الغذائي بولاية النيل الأزرق.

ممثل المتدربين أشاد بمحتوى المادة التدريبية وتمليك المتدربين المفاهيم الصحيحة لتحليل بيانات الأمن الغذائي، وتعهد بأن يكون المتدربون إضافة حقيقية لمنظومة الأمن الغذائي بالولاية.

سونا

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