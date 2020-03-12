الطاقة : تنفيذ حملة رقابية على الوقود

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين استعدادها لتنفيذ حملة متابعة ميدانية ورقابة على محطات خدمة الوقود يومي الجمعة والسبت، يتقدمها وكيل وزارة الطاقة الدكتور حامد سليمان، ولجنة آلية ضبط ومراقبة توزيع الوقود، لمراقبة وتوزيع الوقود ميدانياً بدءًا من مرحلة التدفيع بمستودعات الجيلي والشجرة، وحتى مرحلة التوزيع على الطلمبات.

وصرح رئيس لجنة مراقبة وضبط توزيع الوقود المهندس أيمن أبو الجوخ في تصريحات (صحفية) عن عزم الوزارة توزيع كميات مضاعفة من الوقود للطلمبات.

وقال من المقرر زيادة كمية التعبئة في العربات الملاكي لـ(فل تنك) بدلاً من 120 ليومي الجمعة والسبت.

وذكر رئيس لجنة مراقبة الوقود أن مستودع الشجرة استأنف التدفيع بعد توقفه، الأمر الذي ساهم في وفرة الوقود.

سونا

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