ولاية سنار تتعهد بتأهيل مستشفى الشهيدة التايا

أكد والي سنار المكلف اللواء محمد عثمان محمد حمد التزامهم بتأهيل وتطوير مستشفى الشهيده التايا بنور الجليل بمحلية الدندر كما التزم بصيانة الإسعاف ومولدات الكهرباء وسكن الأطباء وتوفير المعدات اللازمة..

وثمن والي سنار جهود وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وأهالي منطقة نور الجليل التي تكللت بالنجاح بإجراء أول عملية ولادة بالمستشفى منذ سبع سنوات، داعيا إلى تضافر الجهود لمزيد من النجاح.

وأكد مدير عام الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف د.علم الهدى أبوكليب التزامهم بتكملة كافة المعدات الطبية والكوادر العاملة بمستشفى الشهيدة التايا وقال إن الشهيدة استشهدت في بداية التسعينات كأول شهيدة بجامعة الخرطوم في أيام النظام المقبور الأولى مؤكدا أن مستشفى الشهيدة التايا يخدم أكثر من 20 قرية تنقطع جلها في فترة الخريف، مؤكدا مواصلة حملة حنبنيهو لإعمار المستشفيات خاصة النائية، مناشدا زملاء ومعارف الشهيدة التايا الإسهام في إعمار المستشفى تخليدا لذكرى الشهيدة.

فيما ناشد أبوعاقله الطريفي يوسف والد الشهيدة التايا وزير الصحة الاتحادي بدعم مستشفى الشهيدة التايا وتأهيلها، مبينا أن مواطن المنطقة يعاني في فترة الخريف خاصة النساء الحوامل..

سونا

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