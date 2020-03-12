بالصورة: أطول وأول صف وقود في العالم يمتد ببن مدينتين.. اهداء للسيد حمدوك راعي الصفوف في السودان

إستفحلت أزمة الوقود في السودان يوم الخميس بصورة لم تشهدها البلاد في تاريخها، وحطمت الصفوف الأرقام القياسية لكل الأزمات السابقة.
وتداول العديد من النشطاء صور مختلفة تعبر عن الأزمة الحادة التي يعيشها الناس ومن بينها صورة للسيارت أعلى جسر المك نمر الذي يربط بين مدينتي الخرطوم وبحري وهي تصطف في إنتظار الوصول لإحدى محطات الوقود.
وكتب الناشط في مواقع التواصل الإجتماعي عبد الرحمن عمسيبب يوم الخميس بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (بدلآ عن قطار يربط بين مدينتين .. صف جاز يربط بين مدينتين .. ليكون أطول وأول صف جاز ممتد ببن مدينتين .. الخرطوم وبحري .. نحب نهدى الانجاز ده للسيد حمدوك راعي الصفوف في السودان) .
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
1 تعليق
مافى مشكلة ان شاء الله بكره بيكون اجمل رغفم كل شئ السودان جميل بذهاب بنى كوز
تجار الدين ونعلم جميعا من يحارب البلاد والعباد ومن يقوم ببيع البنزين ومن يتاجر بالعملة
ومن يحاول بكل الطرق افشال الحكومة ولن ينالوا من البلاد وافشال الفترة الانتقالية
وكل الشعب مع حمدوك وربنا يحفظ هذا الرجل الهمام الذى قبل ان يكون علي رأس
الحكومة وهو يعلم ان البلاد منهارة تماما لا اقتصاد ولا بنية تحتية وحروب ودمار فى كل شئ
وعصار اقتصادى وسرقة ونهب وودمير ممنهج من بنى كوز وحكومة الانقاذ هو مشكور
وان شاء الله سوف ينجح ويخرج البلاد من الضائقة الاقتصادية الموروثة من تجار الدين