سوداني مقيم بدولة الصين ينصح اهل السودان في كيفية الوقاية من مرض كورونا

من شنغهاي .. الصين

احب اطمن الاخوة السودانين شايف الخوف مبالغ فيه من كرونا انا لي اكتر من شهرين في شنغهاي عايشت الوضع هناك .. اول حاجة الصورة دي وانا في الشارع متحركين عادي ملتزمين بالتوجيهات وهي :

لبس الكمامة طول ما انت برة.. بقدر الامكان ما تلمس الاسطح زي السلالم و الترابيز.. مجرد ما ترجع غسيل اليدين قبل اي شي .. في البيت تطهير الاسطح الحنفيات مقابض الابواب … الخ.. الملابس تعرضها للشمس هنا ما ف شمس بنكويها .. من الصباح بنبلع توم على الريق نشرب الشاي بالجنزبيل .. في السودان ما شاء الله شمس تحسدو عليها وانا بكتب درجة الحرارة 12 درجة.. حوامتكم في الشمس براها تكتل الفايروس لانو ما بعيش في درجة حرارة اكتر من 24 درجة مئوية.. قوو المناعة البرتكان القريب الليمون الكركدي البصل الموز الجنزبيل الخضروات هنا والله بنقرش البصل قرش جد..

اعقلوها وتوكلو ما ف حاجة تجيكم

ابشركم امس الصين سجلت 29 حالة فقط مقارنة بالأيام الاولى كانت بالالاف.. عدد الناس الذين تم شفاؤهم وغادرو المستشفيات اكثر من 60000 ..

الموضوع ما خطير

ودعواتكم لينا

‎Waleed Abdallah‎

مجموعة جيل السبعينات والثمانينات اجمل جيل

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