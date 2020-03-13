نجل نافع علي نافع: وفاة والدي شائعة الغرض منها إلهاء الناس عن الأزمات

نفت أسرة الدكتور نافع علي نافع، المعتقل في سجن كوبر ضمن قادة النظام السابق، شائعة وفاة والدهم بطلق ناري داخل السجن، حسب ما راج اليوم، ووصفت الخبر المُتداول بأنه “وسيلة لإلهاء الناس”.

وقال “عبادة نافع” في تصريحات خاصة لـ(سودان فيرست) إنّ التي توفيت اليوم هي جدتهم، وأكد أنّ والده بخير ويتمتّع صحة جيدة، وما يشاع حول وفاته لا يعدو عن كونه شائعة، الغرض منها إلهاء الشارع السوداني عن “الأزمات التي يعيشها الآن” – على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الغرض من الشائعة التغطية على الأزمات التي تعيشها البلاد.

يُذكر أنّ شائعة وفاة الدكتور نافع علي نافع هي الثانية خلال أقل من شهر، وكانت الأولى تتحدّث عن محاولة هروبه من سجن كوبر، وقامت النيابة العامة بنفيها في الحال.

الخرطوم- سودان فيرست

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