ابشر :التوزيع تلقيدي للالبان بالبلاد

اقر وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الدكتور علم الدين عبدالله ابشر بالمشاكل التى توجه قطاع الالبان فى البلاد.

وتطرق ابشر فى منبر سونا اليوم للمشاكل التى تواجه انتاج الالبان مشيرا الى ان انتاج الالبان يحتاج الى ادارة المسكن للحيوان والماكل وتحسين النسل بجانب التوزيع التقليدي للالبان ولفت الانتباه الى ان القوانين الولائية والمحلية تقف عائق امام الوزارة فى وتنظيم هذا العمل .

وفيما يخص غلاء اسعار اللحوم قال الوزير ان اسعارالسلع مرتبطة بسعر الصرف داعيا الى اهمية بث التوعية لدي ملاك الماشية بتحسين النسل وزيادة الانتاج بهدف زيادة الصادرات للمساهمة فى استقرار سعر الصرف .

واشار ابشر الى ان العائد من تصدير اللحوم اكبر من الماشية الحية لمساهمته فى تشغيل عدد كبير فى المسالخ ومصانع اللحوم بجانب عدم وجود مخاطر من حيث التصدير، مؤكدا ان الوزارة ليست ضد تصدير اناث الماشية الا ان يتم التعداد الحقيقي للحيوانات ومعرفة عدد الاناث ثم تسجيل الموارد الوراثية للحيوانات .

وفيما يخص صادر الهجن قال “نسعي الى ان يكون الصادر لعدد محدد فى السنة ولفترة محدودة من خلال قوانين وضوابط يتم بها تصدير الهجن لا تؤثر فى الصادرات ”

وكشف عن خطة تم وضعها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للمناطق الريفية فى تمليكهم وسائل انتاج وعمل جمعيات تعاونية للمساهمة فى زيادة الانتاج واقتراح “ان يتم الاستعانة بزكاة الانعام فى مراكز البحوث لتطوير السلالات يتم تمليكها للفقراء ”

سونا

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