د.كبير يطمئن على صحة الكوتش صلاح أحمد

أشاد دكتور آدم كبير البشير الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالخرطوم الرئيس المكلف بمجهودات الكوتش صلاح أحمد آدم مشكلة الثرة ومسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات ، مؤكدا وقفته وسنده لقدامى الرياضين بالولاية تقديرا لما قدموه من جهد وتضحيات ونكران ذات .

وأكد دكتور كبير لدى زيارته أمس للكوتش صلاح أحمد ، والتي إطمئن خلالها على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الأسابيع الماضية وذلك بمنزله بحي الموردة بأم درمان ، أكد كبير أن هذه الزيارة تأتي في اطار برنامج زياراته الإجتماعية وإهتمامه برموز وقيادات العمل الرياضي وتحت شعار الوفاء لأهل العطاء.

وكان قد رافق د. كبير في الزيارة عدد من قيادات المجلس برئاسة الأستاذ شوقي خطاب مدير الرياضة بالمجلس ورموز وقيادات العمل الرياضي بأم درمان برئاسة الأستاذ الفاضل عوض جلال الدين رئيس هيئة رعاية البراعم والناشئين بالولاية والحكم الدولي المتقاعد عبدالرحمن الخضر درمة والكوتش نادر كتكوت والأستاذ فتحي عثمان ممثلا لرواد دار الرياضة بأم درمان .

من جانبه ثمن الأستاذ الفاضل عوض نيابة عن الرياضيين الدور الرياضي الكبير للكوتش صلاح ، مشيدا بدور المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية في تنفيذ أضخم برنامج إجتماعي يعني بالوفاء والتقدير لرموز المجتمع الرياضي.

فيما أشاد الكوتش صلاح بالزيارة معرباً عن شكره وتقديره لأمين المجلس ووفده المرافق له ، كما أشاد بالمجتمع الرياضي وتماسكه وتسامحه

وقد وجدت الزيارة صدى طيب في نفوس أسرة الكوتش صلاح .

سونا

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