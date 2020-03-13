رصد أفراد من النظام البائد يعتزمون شراء القمح بأعلى من السعر التركيزي

اللواء الركن أحمد حنان، والي الجزيرة، كشف عن رصد أفراد من النظام البائد دخلوا لمشروع الجزيرة لشراء محصول القمح من المزراعين بأعلى من السعر التركيزي المحدد بـ(3000) للجوال، وتعهد بمحلاقتهم، وقال: (نحن لهم بالمرصاد). وهدد حنان بمحاربة السماسرة والمضاربين في القَمح واتخاذ إجراءات قانونية صارمة لإغلاق كل القنوات التي تؤدي إلى تسريب وتهريب القمح إلى خارج المخزون الإستراتيجي بما فيها السوق السوداء.
واعتبر حنان، في تصريحات محدودة أمس (الأربعاء)، السعر التركيزي الحالي غير مجزٍ في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتصاعد سعر الدولار بالسوق السوداء. وطالب برفع السعر التركيزي لأكثر من (3) آلاف جنيه. و أوضح أن ذلك لضمان دخول الفائض من القمح للمخزون الإستراتيجي، ونوه بأن السعر التركيزي للقمح كان مفترضاً أن يتم تحديده قبل بداية الحصاد بأسبوع منعًا لدخول السماسرة والمضاربين. وأبدي حنان تخوفه من احتمال تسرب الفائض، وقال هي إحدى المشكلات التي تواجه الحكومة. وأشار إلى أن فائض الإنتاج للعام الماضي كفى حاجة البلاد لـ (٦) أشهر.
اليوم التالي
3 تعليقات
يا اخوانا إختشوا على دمكم
شنو يعني يعتزموا؟!
إنتو كمان إعتزموا
تاجر عايز يشتري من المزارع حتمنعوهو و كيف عرفتوا أنو حيهربوا و هو لسة ما إشترى
أرفعوا السعر و شجعوا المزارع و بعدين حنشوف المزارع حيشتري من منو
و بعدين نشوف التاجر حيبيع لمنو؟*
ده سوووووووووووووووووووووووووووق
ماكل حاجه تلصقوها في الكيزان بلا بائد بلا زايد
السعر التركيزى ده بيحددو الزول الداير يشترى .. انته ياحنان بتشترى ولا تحدد أسعار من راسك ..
انا مزارع استنى السنة كلها عشان تجى تقول لى تركيزى وترميزى
والله لو جا ابليس ذاتو وسعرو اعلى من سعرك بجنيه واحد ببيع ليهو … ببيع ليهو
سعر القمح الانته زارعو …. ده لو انته بتزرع .. فالحين بس ترجو الناس أبو أهلها يطلع … قمح … صمغ … دهب …. قطن
وتجو تسعرو .. وياريت وفق الأسعار العالمية .. تبخسو الناس حقوقها وتبخسو منتجات البلد