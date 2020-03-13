رصد أفراد من النظام البائد يعتزمون شراء القمح بأعلى من السعر التركيزي

اللواء الركن أحمد حنان، والي الجزيرة، كشف عن رصد أفراد من النظام البائد دخلوا لمشروع الجزيرة لشراء محصول القمح من المزراعين بأعلى من السعر التركيزي المحدد بـ(3000) للجوال، وتعهد بمحلاقتهم، وقال: (نحن لهم بالمرصاد). وهدد حنان بمحاربة السماسرة والمضاربين في القَمح واتخاذ إجراءات قانونية صارمة لإغلاق كل القنوات التي تؤدي إلى تسريب وتهريب القمح إلى خارج المخزون الإستراتيجي بما فيها السوق السوداء.

واعتبر حنان، في تصريحات محدودة أمس (الأربعاء)، السعر التركيزي الحالي غير مجزٍ في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتصاعد سعر الدولار بالسوق السوداء. وطالب برفع السعر التركيزي لأكثر من (3) آلاف جنيه. و أوضح أن ذلك لضمان دخول الفائض من القمح للمخزون الإستراتيجي، ونوه بأن السعر التركيزي للقمح كان مفترضاً أن يتم تحديده قبل بداية الحصاد بأسبوع منعًا لدخول السماسرة والمضاربين. وأبدي حنان تخوفه من احتمال تسرب الفائض، وقال هي إحدى المشكلات التي تواجه الحكومة. وأشار إلى أن فائض الإنتاج للعام الماضي كفى حاجة البلاد لـ (٦) أشهر.

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