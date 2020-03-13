اتفاق على منح دارفور (20%) من وظائف المؤسسات العدلية

أعلنت الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام أمس (الخميس), توافق الحكومة ومسار دافور على منح أبناء وبنات دارفور نسبة (20 %) من وظائف المؤسسات العدلية خلال ستة شهور من تاريخ توقيع اتفاق السلام، وقال ضيو مطوك، عضو الوساطة في تصريحات، أن النقاش في ملف التعليم تركز على إيجاد حلول لقضايا تعليم أبناء وبنات دارفور فى مؤسسات التعليم العالي. وأشار الى أن وفد الحكومة قدم مقترحات تحمل حلولاً توافقية فى هذا الشأن. وتواصلت لليوم الثالث بعد تمديد أجل محادثات السلام السودانية بمقر المفاوضات بجوبا، جلسات الحوار بين وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح فى مساري دارفور والمنطقتين. وناقشت جلسات الخميس, ملفي السلطة والتعويضات فى مسار دارفور وورقة السلطة فى مسار المنطقتين “جنوب كردفان والنيل الازرق”.
وأوضح مطوك أن وفدي الحكومة وقادة مسار دارفور توصلا لتفاهمات متقدمة فى ملف تعويضات المتضررين من الحرب فى دارفور، ويتوقع أن يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأنه بنهاية جلسة اليوم (الجمعة)، الذى يمثل اليوم الأخير من الأيام الأربعة المخصصة لمناقشة ملفي التعويضات والسلطة حسب الجدول المرفق مع اتفاق التمديد. ونبه بشأن ملف السلطة فى دارفور، إلى أن الأطراف اتفقت خلال جلسة اليوم على السلطات والصلاحيات الحصرية لإقليم دارفور، وسيتواصل النقاش غداً حول السلطات المشتركة بين الإقليم والمركز وسلطات المحليات. وقال مطوك إن الجلسة المخصصة للمنطقتين ناقشت ورقة السلطة بما فيها السلطات الإقليمية الحصرية وعلاقة الأقاليم بالمركز. وأشار إلى أن طرفي التفاوض يتوقع أن يتوصلا إلى توافق بشأن هذه الورقة مما يعنى النهاية لعملية التفاوض فى المنطقتين، باستثناء ملف الترتيبات الأمنية التى قال أن الطرفين متوافقان عليه.
من جانبه، أوضح إبراهيم زريبة، القيادي فى مسار دارفور, أن تغيير منهج التفاوض الذى اعتمدته الوساطة بعد فترة التمديد ساهم فى تسريع وتيرة المفاوضات.
السوداني
2 تعليقان
٢٠٪ لماذا؟
هل السودان به ٥ ولايات فقط؟.
هذه الأجندة الخفية بهذه الطريقة يستحيل استقرار البلاد و إذا كان دارفور تمنح هذه النسبة نحن في الجزيرة نطالب ٤٠٪ من وظائف المؤسسات العدلية و خلي الرهيفه التنقد
بلا مسخرة معاكم ي عملاء
و الوظائف يجب أن توزع على الولايات حسب نسبة التعليم و الإنتاج و الإمكانيات
حمدوك ولا برهان ولا كرروك … انتو وهم .. الجنوبيين يمشو يصلحو الجزء القسموهو ويصلحو حكومتهم حتى بعد كده يجو يقترحو على الناس يديرو ويحكمو كيف
ودار فور ولا دار مالى .. على راسهم ريشه ولا احسن من باقى اقاليم السودانيين عشان يخصصو ليهم 20% ( عداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة ) زيهم وزى غيرهم
لانو نغمة مهمشين الخامين بيها كل المعونات وكل الترضيات وكل مخصصات التنمية باكتر من حقهم دى كمان بقت معزوفه باليه مابتجيب حقها .. اذا زول ماعندو مؤهل وداير تنمى ليك بلد ميتين ابو اهلها طالع ليها 30 سنة .. تجيبو كيف ترضية تعينو فى وظيفة فقط عشان ترضية زعيط ولا معيط … فرقكم شنو من الكيزان هم عفانتهم تحت مسمى الاسلام .ز وانتو وساختكم تحت مظلة الجهوية …
الصحيح تنافس بموهلاتك واحقيتك وبس … والا كلنا بنشيل سلاح .. هو شيل السلاح صعب … شيل السلاح حجة العاجز … لانو اذا عندو فهم ماشال سلاح … جابو الحظر للبلد وعديناها … افقرو البلد وشنتتو مواردها وطنشناها … نهبو و شردو اهاليهم ويتمو عيالهم ودمرو قراهم ومناطقهم وجليتوها ليهم … سميتوهم كفاح ومشيناها .. مشيتو قعدتو معاهم فى الاجزاء المحتلنها من البلد وقلنا مامشكلة … لكن المشكلة جايه ان شاء الله … ونحنه ذاتو دايرين 20% وقسموها عديل عشان كل زول يحدد جهتو البيركز فيها التنمية وكورية الشحدة والفوائد .. عالم وهم ..
فى دارفور ادوهم كل الوظائف مش 20% واى امتيازات لدارفور تكون فى اقاليم دارفور وبس … والا كل اقليم يحكموهو اهلو 100% وحكومتكم الجعانة دى توزعوها نسبة وتناسب بين الاقاليم ورئاسة الوزراء تكون دورية كل سنتين رئيس الوزاراء يكون من اقليم من اقاليم السودان .. ورئاسة الجمهورية بالانتخابات كل 4 سنوات .