اتفاق على منح دارفور (20%) من وظائف المؤسسات العدلية

أعلنت الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام أمس (الخميس), توافق الحكومة ومسار دافور على منح أبناء وبنات دارفور نسبة (20 %) من وظائف المؤسسات العدلية خلال ستة شهور من تاريخ توقيع اتفاق السلام، وقال ضيو مطوك، عضو الوساطة في تصريحات، أن النقاش في ملف التعليم تركز على إيجاد حلول لقضايا تعليم أبناء وبنات دارفور فى مؤسسات التعليم العالي. وأشار الى أن وفد الحكومة قدم مقترحات تحمل حلولاً توافقية فى هذا الشأن. وتواصلت لليوم الثالث بعد تمديد أجل محادثات السلام السودانية بمقر المفاوضات بجوبا، جلسات الحوار بين وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح فى مساري دارفور والمنطقتين. وناقشت جلسات الخميس, ملفي السلطة والتعويضات فى مسار دارفور وورقة السلطة فى مسار المنطقتين “جنوب كردفان والنيل الازرق”.

وأوضح مطوك أن وفدي الحكومة وقادة مسار دارفور توصلا لتفاهمات متقدمة فى ملف تعويضات المتضررين من الحرب فى دارفور، ويتوقع أن يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأنه بنهاية جلسة اليوم (الجمعة)، الذى يمثل اليوم الأخير من الأيام الأربعة المخصصة لمناقشة ملفي التعويضات والسلطة حسب الجدول المرفق مع اتفاق التمديد. ونبه بشأن ملف السلطة فى دارفور، إلى أن الأطراف اتفقت خلال جلسة اليوم على السلطات والصلاحيات الحصرية لإقليم دارفور، وسيتواصل النقاش غداً حول السلطات المشتركة بين الإقليم والمركز وسلطات المحليات. وقال مطوك إن الجلسة المخصصة للمنطقتين ناقشت ورقة السلطة بما فيها السلطات الإقليمية الحصرية وعلاقة الأقاليم بالمركز. وأشار إلى أن طرفي التفاوض يتوقع أن يتوصلا إلى توافق بشأن هذه الورقة مما يعنى النهاية لعملية التفاوض فى المنطقتين، باستثناء ملف الترتيبات الأمنية التى قال أن الطرفين متوافقان عليه.

من جانبه، أوضح إبراهيم زريبة، القيادي فى مسار دارفور, أن تغيير منهج التفاوض الذى اعتمدته الوساطة بعد فترة التمديد ساهم فى تسريع وتيرة المفاوضات.

السوداني

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