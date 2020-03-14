نهر النيل:دعوة لطرح نهج مغاير لزراعة القمح

– دعا المهندس عوض الكريم الشيخ الهجا وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغابات المكلف بولاية نهر النيل ، الدولة لتبني نهج مغاير فيما يتعلق بزراعة القمح كمحصول استراتيجي ظل يشكل عبئا على الاقتصاد القومي للدولة .

واكد في تصريح (لسونا) أهمية أن تقوم سياسات الدولة تجاه القمح على خطة مضمونة النفاذ والانتاج وذلك عبر إقامة مشاريع خاصة بها يتم الترتيب لها مبكرا وتطبيق الحزم التقنية المعلومة في زراعتها،

وقال إن نظام المحاور والرشاشات أثبت نجاحا كبيرا في زراعته ،مطالبا المشروع القومي لانتاج القمح تبني سياسات التوسع في زراعة المحصول وفقا لرؤية واضحة ومساحات محددة وتقديرات انتاج مضمونة،

وأشار الهجا الى اعتماد الدولة في رؤيتها وسياساتها تجاه القمح على التزامات المزارعين والمشاريع الخاصة التي دائما ما تكون عرضة للتغير وفق الظروف والامكانيات ،

وأضاف ان زراعة القمح بمساحات معلومة مع تطبيق الحزم التقنية يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال ،معتبرا ان مساهمات المزارعين والشركات تمثل اضافة للانتاج

سونا

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