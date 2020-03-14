مالية الجزيرة تشيد بأدوار صندوق رعاية الطلاب

أعلنت الأستاذة إخلاص حسين محمد أحمد مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة مساندتها ودعمها لجميع برامج وخطط الصندوق القومي لرعاية الطلاب،

وعبرت عن إشادتها لدي لقائها بمكتبها صباح اليوم الأستاذ ميرغني علي عبد الرحمن أمين الصندوق بالولاية والأستاذ صديق آدم يوسف مدير السلامة الطلابية، بالدور الطليعي الذي يقوم به الصندوق تجاه رعاية الطلاب في كافة البرامج الخدمية .

من جانبه أكد أمين الصندوق عزمهم المضي قدما في تحقيق الإستقرار الأكاديمي للطلاب عبر تهيئة البيئة السكنية ،معلنا أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ جملة من المشروعات بمدينة الحوش بمحلية جنوب الجزيرة ومدن تمبول والهلالية بمحلية شرق الجزيرة ،مثمنا الشراكة القائمه بين وزرارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بالولاية وصندوق رعاية الطلاب .

سونا

شارك الموضوع :



