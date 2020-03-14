بخاتم خطوبة يفوق 200 ألف دولار… ارتباط ياسمين صبري برجل أعمال مصري شهير

كشفت تقارير مصرية محلية، اليوم الجمعة، عن خطوبة الممثلة ياسمين صبري، على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، صاحب شركة “المصريين” للصلب.

وأكد أبو هشيمة صحة ارتباطه رسميا بياسمين صبري، وقال إن هذا الارتباط جرى على المستوى العائلي، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وأضاف أن تفاصيل وموعد عقد القران سيتم الإعلان قريبا عنه.

وكان اسم ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من بين أكثر الموضوعات المتداولة على موقع “تويتر” في مصر، أمس الخميس، بعد انتشار صورا لخاتم خطوبتها، التي شاركها من حساب منسوب إلى أحمد أبو هشيمة عبر موقع “إنستغرام”.

وكتب أبو هشيمة مع صورة وهو يمسك بيد ياسمين صبري: “حبي”.

وبحسب بوابة صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، فإن خاتم خطوبة ياسمين صبري من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصا لها، أما قيمته فتفوق الـ200 ألف دولار.

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.

سبوتنيك

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