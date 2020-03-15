افتتاح مطاحن ومخابز تنتج (10) ملايين قطعة في اليوم خلال مايو

يشهد شهر مايو المقبل افتتاح مطاحن ومخابز بيتا بمنطقة سوبا غرب حيث ينتج المطحن ما يفوق 250.2 طناً يومياً كمرحلة أولى، إضافة إلى مرحلتين بطاقة تصل إلى 750.6 طن دقيق يومياً، فيما ينتج 10 ملايين قطعة خبز في اليوم.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، وقف أزهري إدريس وكيل وزارة المالية بالإنابة والوفد المرافق له على المشروع، وتعرف الوفد على المشاكل التي تعيق سير الأداء والإنتاج، ووعد بحل كافة المشاكل وتذليل العقبات حتى تدخل المطاحن دائرة الإنتاج في الموعد المحدد.

وكانت المطاحن والمخابز نفسها معطلة لأسباب مجهولة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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