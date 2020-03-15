أقتصادي يدعو لتوطين التكنولوجيا لزيادة أنتاج الذهب

دعا بروفيسور كمال عيسى الخبير الاقتصادي الى توطين التكنولوجيا الحديثة ذات المقدرة والمواصفات العالية لزيادة انتاج الذهب

ًًواضاف عيسى فى تصريح (لسونا) ان السودان دولة زاخرة بالمعادن النفيسة المكتشفة وغيرالمكتشفة مشيرا الى ان السودان يمتلك معادن كثيرة ومتنوعة نفدت الآن من العالم مثل معدن القصدير وغيره مطالباً بضرورة توسيع رقعة الاستكشافات الجيولوجية بالبلاد وذلك لتوسعة الخريطة المعدنية وتنوع الانتاج فى معادن اخرى خاصة المعادن الصناعية مثل الكاولين والبوزلان والكلينكر والفلسبار

لافتاً الى ان كل هذه المعادن صناعية ويمكن ان تساهم فى تنمية صناعة السراميك والاسمنت والصناعات الاخرى المختلفة مضيفاً وهي ليست صناعات مكلفة موضحاً ان هنالك اكتشافات للفحم الحجرى بالولاية الشمالية بجانب محاولات لتوطين صناعة الحديد بالسودان بمنطقة البجراوية وطوكر بشرق السودان مستطردا اذا تم استغلال هذه الثروات بالصورة المثلى يمكن أن تعيد الاقتصاد القومي الى سيرته الاولى بعيداً عن اي تمويل او مساعدات خارجية .

سونا

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