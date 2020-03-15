وصول سعر (طرقة) الحلو مر إلى (40) جنيهاً

توقفت الكثير من الأسر عن هذه العادة المتعارف عليها مع اقتراب موعد الشهر الفضيل وهي (عواسة الآبري) بعد ارتفاع تكاليفه وأصبح لمن استطاع إليه سبيلا وكان البديل شراء الحلو مر الجاهز وهو عبارة عن ( جردل) تصل عبوته مابين 16 إلى 20 طرقة وبلغ سعر الواحدة منها 40 جنيهاً. وأشارت الحاجة بخيتة التي درجت على عواسة الآبري كل عام برفقة كريماتها إلى أن ارتفاع أسعار الذرة أدى إلى ارتفاع سعر الطرقة، وقالت ضمن سياق تقرير ينشر لاحقاً إن أغلب الأسر تركت العواسة ولجأت لشراء الجاهز.

تفاؤل العامري

صحيفة السوداني

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