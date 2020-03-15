مزارع يدعو لتأمين إحتياجات حصاد القمح بالجزيرة

-طالب المزارع عثمان إبراهيم علي الأمين العام للجمعية التخصصية بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة بضرورة تأمين كل إحتياجات حصاد القمح من الوقود حسب قنواته المتبعه.

وحذر إبراهيم في تصريح لسونا من تأخير الحصاد الذي سيعرض القمح للتلف بسبب الرياح والأتربة والأمطار المتوقعة بالمشروع مما يؤدي لفقدان القمح وتلفه ، منوها الي الحوجة الشديدة إليه لسد النقص في الدقيق وإيقاف الصفوف أمام المخابز وتوفير النقد الأجنبي بسد حاجة البلاد من القمح .

وناشد الأمين العام للجمعية التخصصية بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة رئيس المجلس السيادي ووالي الجزيرة بالتدخل العاجل لإنجاح موسم حصاد القمح .

وكشف إبراهيم عن وصول 3.5 ألف بالة خيش لبورتسودان في إنتظار الترحيل من جملة المطلوب 15 ألف بالة .

وقال إبراهيم أن السعر التركيزي لجوال القمح غير مجزي مقارنة بتكاليف الإنتاج ومتطلبات الحياة اليومية للمزارعين ولفت للعجز المتوقع للحاصدات في الأقسام الجنوبية والوسطى.

سونا

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