ارتفاع التضخم في السودان إلى 71.36 %

ارتفع معدل التضخم في شهر فبراير إلى 71.36 % بارتفاع 7.08% عن شهر يناير .

وسجل معدل التضخم في يناير 64.28% ، وعزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب، اللحوم ، والدهون، الزيوت والبقوليات إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار الغاز والفحم وحطب الوقود والأسمنت مقارنة بأسعار شهر يناير 2020

وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية من 56.71% في يناير إلى 61.86% في فبراير .

كما ارتفع معدل التضخم في الريف إلى 78.51% في فبراير بينما كان 69.96% في يناير 2020.

سونا

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