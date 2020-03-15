أسعار الذرة بسوق محصول القضارف

فيما يلي تورد (سونا) أسعار أنواع الذرة ، وجملة الوارد منه بسوق المحصول بالقضارف حيث بلغ أعلى سعر لأردب الذرة الدبر 6500 جنيه وأدنى سعر 6400 جنيه.

أما الفتريتة أعلى سعر للأردب بلغ 6120 جنيها ، وأدناه 6100 جنيه اما الذرة (الصفراء) فيبلغ أعلى سعر للأردب 6070 جنيها وأدناه 6060 جنيها.

وبلغ أعلى سعر لذرة (أم مقد) 6520 جنيها وأدناه 6500 جنيه وبلغ أعلى سعر لعكر 6120 جنيها وأدناه 6100 جنيه.

وبلغ أعلى سعر للتترون 7020 جنيها وأدناه 7000 جنيه. وبلغ ودباكو أعلى سعر 6220 جنيها وأدناه 6200 جنيه. وأردب الحرير بلغ أعلى سعر 6120 جنيها وأدناه 6100 جنيه.

وبلغ أعلى سعر لأردب الدخن 8420 جنيها وأدناه 8400 جنيه، فيما بلغ جملة الوارد من الذرة للسوق 16790جوالا.

سونا

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