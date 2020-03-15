لجنة لإزالة التقاطعات بين الصحة والثروة الحيوانية

قررت لجنة إزالة التقاطعات مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم تشكيل لجنة مصغرة للنظر في معالجة الإشكالات والتقاطعات بين وزارتي الصحة والثروة الحيوانية فيما يختص بمراقبة ومتابعة اللحوم لضمان سلامتها.

وأكدت اللجنة في اجتماعها الدوري اليوم عن عدم وجود أي تقاطعات في الاختصاصات والمهام بين وزارة الصحة وهيئة المياه، و أوصت بمعالجة بعض التداخل في المهام المتعلقة بمشكلات المياه بالعمل على حلها إدارياً إضافة إلى أهمية التتسيق بين الهيئة وكافة الجهات ذات الصلة بمشاكل المياه .

يذكر أن اللجنة التي تتكون من ممثلين لوزارات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية وهيئة المياه والمواصفات والمقاييس ناقشت في اجتماعها قانوني المياه والثروة الحيوانية وكونت لجنة مصغرة على أن تواصل مناقشة القوانين المتبقية والنظر في التقاطعات مع وزارة الصحة والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة وتحديد المهام والاختصاصات .

سونا

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